Mit dem Schrecken davongekommen ist eine Familie aus dem Landkreis Germersheim am Samstagnachmittag. Sie war nach Polizeiangaben gegen 15.30 Uhr auf der Straße zwischen Lachen-Speyerdorf und Geinsheim auf dem Heimweg in Richtung Speyer. Am Steuer saß der 47-jährige Familienvater. Plötzlich prallte ein Gegenstand auf die Frontscheibe des Wagens und beschädigte sie stark. Kurz zuvor sei dem geschockten Mann ein sogenannter Pritschenwagen in auffälliger gelber Farbe entgegengekommen, so die Polizei. Bei dem Gegenstand habe es sich um ein kleines Stück abgetrennter Stahlmatte gehandelt, wie eine Streife vor Ort festgestellt habe. Offensichtlich habe der Pritschenwagen-Fahrer so etwas transportiert, die Ladung aber nicht ordentlich gesichert. Mögliche Zeugen bittet die Polizei, sich unter Telefon 96321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.