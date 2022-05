Einen Bußgeldbescheid in Höhe von 60 Euro sowie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei handelte sich am Mittwoch gegen 13.40 Uhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer auf der L 516 ein, weil seine Ladung mit Schüttgut über die Bordwände ragte und zudem nicht ausreichend mit Sicherheitsfolie abgesichert war. Er durfte erst weiterfahren, nachdem er seine Ladung nachgesichert hatte, teilt die Polizei Edenkoben mit.