Mitarbeiter eines Neustadter Baumarkts erwischten am Freitag gegen 14 Uhr einen 19-jährigen Ladendieb. Der junge Mann wollte nach Angaben der Polizei Waren im Wert von 85 Euro mitnehmen, ohne dafür zu bezahlen. Als der Neustadter durchsucht wurde, fanden die Polizisten in seiner Bauchtasche ein Teleskopschlagstock. Die Polizei stellte den Schlagstock sicher. Der 19- Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen verantworten. Außerdem kommt wegen des Mitführens des Schlagstocks noch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren auf ihn zu.