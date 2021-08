Die Neustadter Polizei hatte am Dienstagabend gegen 21 Uhr mit einem betrunkenen Ladendieb zu tun, der 5,5 Promille aufwies. Der Dieb war kurz zuvor in einem Supermarkt in der Martin-Luther-Straße dabei erwischt worden, als er Schinken und alkoholische Getränke eingesteckt hatte und dann aus dem Geschäft gehen wollte, ohne für die Ware zu bezahlen. Ein Mitarbeiter hatte den 47-jährigen Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.