Doppeltes Pech hatte ein Ladendieb am Samstagmittag in einem Verbrauchermarkt in der Adolf-Kolping-Straße in Neustadt. Laut Polizei hatte der Ladendetektiv bemerkt, dass der 23-jährige Mann mehrere Kosmetikartikel einsteckte, dabei aber ein Tütchen mit Marihuana verlor. Als er das Geschäft ohne zu bezahlen verließ, wurde er von dem Detektiv gestellt und zudem die Polizei gerufen. Da der Beschuldigte ohne festen Wohnsitz ist, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro erhoben. Er erhält jetzt Anzeigen wegen Diebstahls und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.