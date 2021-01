Der Wagen eines 36-Jährigen ist in der Enggasse in Hambach beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, muss sich die Tat zwischen Samstagmorgen und Sonntagnachmittag ereignet haben. Der Mann hatte das graue Fahrzeug am Straßenrand geparkt. Nach seiner Rückkehr stellte er einen Lackschaden an der Heckstoßstange fest. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1000 Euro. Ermittelt wird wegen Unfallflucht. Hinweise unter Telefon 06321/8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.