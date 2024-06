Der Wettergott war den Segelflugpiloten nicht gerade hold. Das Lachener Vergleichsfliegen fällt kürzer aus, als geplant. Es ist für Nachwuchspiloten gedacht, ein Routinier siegt. Im Sommer richtet der FSV Neustadt einen Titelkampf aus.

Ausgerechnet Frank Schwerdtfeger vom ausrichtenden FSV Neustadt und zugleich Sportleiter des Lachener Vergleichsfliegens gewinnt die Gesamtwertung nach nur zwei Flügen. „Das hat ein bisschen Beigeschmack“, stellt er lachend fest. „Aber es ist eher ein Nachteil, Sportleiter und Teilnehmer zugleich zu sein, weil man Stress mit der Organisation hat.“ Morgens müsse er sich um das Briefing für den Tag kümmern. Abends sitze er an der Auswertung.

21 Pilotinnen und Piloten sind auf dem Flugplatz in Lachen-Speyerdorf angetreten. Dieser Wettbewerb sei dafür gedacht, „die Jugend ans Streckenfliegen heranzuführen“, sagt Frank Schwerdtfeger, von 2005 bis 2007 selbst Mitglied der Junioren-Nationalmannschaft. „Deswegen sind die Aufgaben nicht so groß.“ Die Wendepunkte unterwegs habe jeder frei wählen können, „denn wir haben unterschiedliche Leistungsklassen“. Es habe aber für alle eine Mindestwertungszeit von drei Stunden gegeben. Schwerdtfeger: „Den Rest berechnet man: die Strecke, die man im vorgegebenen Sektor geflogen ist, durch die Zeit, die man dafür gebraucht hat.“ Derjenige, der am Ende den höchsten Schnitt habe, sei der Sieger. Und das war der Pilot des FSV Neustadt.

Flugzeuge mit Handicap

Im Lachener Vergleichsfliegen habe es noch einen Handicap-Faktor gegeben, sagt Schwerdtfeger: „Wer ein gutes Flugzeug hat, kriegt ein Handicap“, erklärt der Sportleiter, wie alle unter möglichst gleichen Voraussetzungen am Wettbewerb teilgenommen haben.

Für die Helfer des FSV Neustadt ist ein solcher Wettkampf eine Herausforderung, müssen doch „innerhalb einer Stunde die Leute in die Luft gebracht werden“. Drei Schlepper hätten dafür zur Verfügung gestanden. Steffen Schmidt vom FSV Neustadt, der sich ums Wetterbriefing gekümmert hat, landet schließlich auf Platz drei. Wettbewerbsleiter Reimar Moeller, ebenfalls vom Gastgeber FSV, wird Gesamtvierter. Frank Schwerdtfeger hat die Aufgaben gestellt. Auf Platz sechs überrascht ein Nachwuchspilot: Marius Adamo (DJK Landau) habe seinen ersten Wettbewerb absolviert, weiß Schwerdtfeger.

Nur zwei Flüge

Am Ende gibt es im Lachener Vergleichsfliegen nur zwei Flüge. Wegen des schlechten Wetters sagt der FSV Neustadt die Flüge am Freitag und auch am Samstag komplett ab. „Segelflieger brauchen Thermik“, bedeutet Frank Schwerdtfeger. „Dazu muss sich der Boden erhitzen.“ Das war bei dem vielen Regen nicht der Fall.

Vom 31. Juli bis 9. August sind die Helfer des FSV Neustadt erneut im Einsatz: Dann richtet der Verein die deutschen Meisterschaften der Frauen sowie die allgemeine Qualifikation zur deutschen Meisterschaft aus.