Die Notenhüpfer Lachen-Speyerdorf, der Nachwuchschor des Gesangvereins 1857 Lachen, startet am Donnerstag, 24. Juni, in die Chorproben. Aufgeteilt in zwei Gruppen erklingen dann wieder Kinderstimmen, ermöglicht durch die niedrige Inzidenz. Von 17 Uhr bis 17.45 Uhrstarten die Kinder ab vier Jahren, bevor von 18 bis 18.45 Uhr alle Kinder und Jugendlichen ab acht Jahren singen dürfen. Treffpunkt ist der Schulhof der August-Becker-Schule, wo im „offenen Klassenzimmer“ (mit Markierungen und Abstand) gesungen wird. Bei Regen wird die Probe unters Dach oder in den Filmsaal verlegt.

Singbus macht Station

Neben altbekannten Liedern soll auch Neues geübt werden, da am Samstag, 28. August, der Singbus der deutschen Chorjugend ans Diakonissen-Mutterhaus kommt. „Unterstützt werden wir von Herrn Ipach sowie der Schulleitung und dem Hausmeister der August-Becker-Schule, wofür ich sehr dankbar bin“, wie Silke Schick erklärt. Die nächsten Singstunden finden ebenfalls donnerstags statt, letztmals am 15. Juli, bevor die Sommerferien beginnen. Danach geht es mit einem Chortag am 26. August weiter.