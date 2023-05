Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine weitere Entlastungsstraße für Lachen-Speyerdorf in Nord-Süd-Richtung sei überflüssig: Noch vor der Ortsbeiratssitzung am Dienstagabend haben die Grünen in Lachen-Speyerdorf den jüngsten Vorstoß von CDU und FWG abgelehnt.

Dieser Vorstoß sieht vor, die im neuen Baugebiet „Am Jahnplatz“ geplante Kindertagesstätte nahe des Kreisels beim Lidl-Markt aus dem Bebauungsplan herauszunehmen.