Ausgelassen hat der Karnevalclub (KC) Rot-Weiß endlich wieder eine Kampagne eröffnen dürfen, tatkräftig unterstützt von befreundeten Vereinen. Gleichzeitig startet Sascha Guttenberg in eine verlängerte Amtszeit.

Prinz Sascha I. darf während der närrischen Jahreszeit erneut das Zepter schwingen. Außerdem wurde ihm von Ortsvorsteher Claus Schick erneut der Schlüssel übergeben. Besonders stolz ist der KC aber darauf, dass die Pandemie die Nachwuchssituation nicht verschlechtert hat. Ganz im Gegenteil hat es sogar einige Neuzugänge gegeben.

Die neue und alte Tollität Sascha I. ist ein Karneval-Urgestein. Der 36-jährige Einzelhandelskaufmann arbeitet bei Rewe und ist seit 24 Jahren Karnevalist. So gehört er beispielsweise der Prinzengarde an und tanzt auch im Männerballett „Schorlebrieder“. 2021 habe er zwar gewusst, auf was er sich angesichts von Corona einlasse, „ich habe aber auf eine Besserung gehofft“. Dass es am Ende nur drei Termine waren, hat Sascha I. schwer getroffen. Von den wenigen Auftritten sei jener in Mußbach der schönste gewesen: „Das war wie in einer Familie.“

Für die aktuelle Kampagne wünscht sich die alte und neue Tollität, „dass wir endlich wieder durchstarten, die Hütte immer voll ist und wir sie wieder beben lassen.“ Dabei freut er sich auf die Termine im eigenen Verein und auf die vielen Besuche von und bei anderen Vereinen.

Große Sause ist Programm

Mit dem Kampagne-Start ist der Karnevalclub in seine 67. Session gestartet. Und dafür gibt es natürlich auch einen neuen Orden und ein passendes Motto, das da lautet: „Gala nach der Pause, jetzt kommt die große Sause …“ Dementsprechend enthält der Orden ein KC-Dubbeglas, eine Flasche Galasekt 2022 sowie den Hasenfrosch und den Schriftzug KC. Laut Sitzungspräsident Christian Gerau hat der Verein das Motto ganz bewusst gewählt habe, „weil wir etwas zum Feiern haben“. Die Orden konnten allerdings noch nicht an die Mitglieder ausgeteilt werden, weil sie noch beim Zoll überprüft würden.

Wären dann noch jene Aufgaben, die Ortsvorsteher Claus Schick bei der Schlüsselübergabe gestellt wurden und die er bis Aschermittwoch erfüllen muss: Bei jedem Termin als SPD-Abgeordneter im rheinland-pfälzischen Landtag einen Pin des Karnevalclubs zu tragen sowie gemeinsam mit den Vereinen dafür zu sorgen, dass sich die Lage am Friedhof, Stichworte Lautsprecheranlage und Sitzgelegenheiten, verbessert.