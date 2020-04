Ein Gedenkfrosch an die schwierige Corona-Zeit? Wer daran Interesse hat, sollte bei einer aktuell laufenden Online-Auktion mitmachen. Natürlich ist es nicht irgendein Frosch. Er stammt aus der Strickstubb Lachen-Speyerdorf, die aus der Not, dass die Froschkerwe abgesagt werden musste und damit auch nicht der alljährliche Kerwefrosch verlost werden kann, eine Tugend gemacht hat.

Wie der Gedenkfrosch aussehen muss, liegt auf der Hand. „Ganz klar mit Schutzmaske und dem Coronavirus zwischen den Händen“, sagt Frosch-„Mama“ Christine Hoheisel. Weil er nicht verlost werden kann, wird er nun im Internet auf Ebay versteigert. Der Erlös ist für die Jugendfeuerwehr Lachen-Speyerdorf mit ihrer Bambini-Gruppe gedacht.

Was aber passiert mit dem eigentlichen Kerwefrosch zur Verlosung und all jenen kleinen Fröschen, die wie immer zum Verkauf während der Kerwe gehäkelt wurden? „Die sind gut verpackt in Quarantäne und warten auf das nächste Jahr, bis sie wieder raus dürfen“, meint Hoheisel hoffnungsvoll.

