In Lachen-Speyerdorf findet an Christi Himmelfahrt erstmals eine „Weltmeisterschaft“ im Gaudi-Hahnenwettkrähen statt.

Der Kleintierzuchtverein Lachen-Speyerdorf veranstaltet an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 14. Mai, erstmals eine „Weltmeisterschaft im Gaudi-Hahnenwettkrähen“. Das teilten die Veranstalter mit.

Auf dem Vereinsgelände in der Flugplatzstraße 100 treten rund 30 Hähne gegeneinander an. Entscheidend ist dabei nicht das Aussehen der Tiere, sondern wie oft sie innerhalb von 60 Minuten krähen. Die Laute werden von einer Jury gezählt und ausgewertet.

Besucher können bis kurz vor Ende des Wettkrähens auf ihren Favoriten tippen und Sachpreise gewinnen. Auch Kinder dürfen mitmachen. Nach Angaben des Vereins gibt es unter anderem Eintrittskarten für Freizeitparks und Museen zu gewinnen. Fachkenntnisse seien nicht erforderlich, da der Spaß im Vordergrund stehe.

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr, der Eintritt ist frei. Ein Festzelt sorgt für Wetterschutz. Außerdem werden pfälzische Speisen, Getränke sowie Kaffee und Kuchen angeboten. Besucher können zudem die Zuchtanlage besichtigen.