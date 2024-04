Mit der Froschkerwe in Lachen-Speyerdorf hat am Freitagabend die Neustadter Kerwesaison 2024 begonnen. Nach dem Umzug durch die Straßen von Speyerdorf eröffnete Ortsvorsteher Claus Schick das bunte Treiben am Froschbrunnen und krönte das neue Froschpärchen. Für Schick war es die letzte Kerweeröffnung als Ortsvorsteher, nach 15 Jahren tritt er nicht wieder an. Er erinnere sich gerne an alle Kerwe-Begegnungen, sagte Schick beim Blick zurück. Die immer höheren Anforderungen an Feste seien eine Belastung. Aber gemeinsam sei es gelungen, „so manche Klippe zu umschiffen“, meinte Schick. Er dankte allen, die sich um den Fortbestand der Kerwe bemühen, und wünschte allen „fünf vergnügliche Tage“. Die Kerwe wird bis Dienstagabend gefeiert. Am Samstag ist ab 16 Uhr das Froschkonzert, am Sonntag stehen Gottesdienst, Pflanzenbörse und Entenrennen auf dem Programm. Für Montagabend ist die große Verlosung vorgesehen.