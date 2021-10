Verkehrsthemen haben den Ortsbeirat Lachen-Speyerdorf am Dienstagabend beschäftigt. Einig war sich das Gremium, dass ein zusätzliches Parkverbotsschild aufgestellt werden muss.

Der Wendehammer in der Straße „Auf der Platte“ sorgte laut Ortsvorsteher Claus Schick zuletzt für einige Sorgen: „Dort wird oft geparkt, und dann kann die Müllabfuhr nicht durchkommen, sodass einige Tonnen dort nicht geleert werden.“ Der Ortsbeirat war sich einig, dass dort etwas getan werden muss. Einstimmig wurde beschlossen, dass künftig im gesamten Bereich des Wendehammers ein Parkverbot gilt. Das entsprechende Schild werde nun aufgestellt.

Weiter ging es mit der Grünfläche an der Ecke Perglasstraße/Am Flurgraben. Das Areal werde gerne als Parkfläche genutzt, so Schick. Eigentlich sei man im Vorfeld der Meinung gewesen, dass auf der Grünfläche nicht geparkt werden dürfe. Doch laut Bebauungsplan darf dort tatsächlich geparkt werden. Allerdings will der Ortsbeirat dort keinen offiziellen Parkplatz anlegen. Laut Schick bleibt es damit bei der bisherigen Regelung: Auf der Rasenfläche werde das Parken geduldet, es sollen keine Verwarnungen oder Knöllchen verteilt werden.

Und weil der Ortsvorsteher froh über die Unterstützung bei der Aktion „Neustadt glänzt“ war, hat Schick allen beteiligten Gruppen ein Geldpräsent überreicht.