Die Straßenbeleuchtung in der Flugplatz- und Goethestraße in Lachen-Speyerdorf wird erneuert. Die Arbeiten haben am Montag begonnen und sollen Anfang 2022 abgeschlossen werden. 65.000 Euro investiert die Stadt bei diesem Projekt. Dabei werden neue LED-Lampen eingesetzt, die nach Angaben der Stadtverwaltung Energie einsparen und in den Nachtstunden heruntergedimmt werden können – somit also weniger zur Lichtverschmutzung beitragen. Außerdem gebe es neue Standorte für Lampen. „Damit können die Straßen nun optimal ausgeleuchtet werden“, informiert die Stadtverwaltung. Die bisherige Straßenbeleuchtung war über 30 Jahre alt und verschlissen: So waren die Abdeckungen vergilbt und brüchig. Eingebettet sind die Arbeiten in ein Projekt der Stadtwerke für die Anbindung einer neuen Trafostation in dem Erschließungsgebiet auf dem Jahnplatz. Daran beteiligt sich die Stadtverwaltung mit der Verlegung der notwendigen Erdkabel und den anfallenden Tiefbauarbeiten.