Zu einem Orgelspaziergang in Lachen-Speyerdorf laden die protestantische Kirchengemeinde des Orts und ihr katholisches Pendant Heilig Kreuz am Sonntagnachmittag ein. „Wir wollen den Menschen im Dorf mit Blick auf die 1250-Jahr-Feier in Lachen-Speyerdorf etwas Besonderes anbieten“, erklärt Christine Bührer-Blauth, Vorsitzende des Gemeindeausschusses Heilig Kreuz und Mitglied des Pfarreirats Heilig Geist Neustadt, die Initiative.

Die Idee sei entstanden, nachdem Alfred Schafflik, ebenfalls Mitglied des Pfarreirats, im Speyerer Dom ein Orgelkonzert besuchte. Als beim dortigen Orgelspaziergang die Leute weiterzogen, habe er sich mit Markus Eichenlaub, dem Domorganisten, unterhalten. Dabei sei ihm die Idee gekommen, dies auch in Lachen-Speyerdorf anzubieten. Markus Eichenlaub habe zugestimmt, in dem Neustadter Weindorf zu spielen, allerdings habe man das Angebot noch ausbauen wollen. Daher ging man auch auf den Neustadter Bezirkskantor Simon Reichert, zu, der ebenfalls nicht lange zögerte, sich an dem Projekt zu beteiligen.

Nachdem beide zugesagt hatten, so Bührer-Blauth, habe man nur noch einen gemeinsamen Termin finden müssen und sei nun froh, dieses Konzerterlebnis so nah zum eigentlichen Jubiläum am ersten Juli-Wochenende anbieten zu können. Um 15 Uhr spielt Simon Reichert dabei zunächst für etwa 45 Minuten in der protestantischen Kirche in Lachen (Bauerndoktor-Gros-Straße), die ob ihrer Orgel und Bauweise für Orgelkonzerte besonders geeignet ist. Danach spaziert man in die Kirche Heilig Kreuz in der Goethestraße mit ihrer kleinen, aber feinen Seuffert-Orgel aus dem Jahr 1823, wo Markus Eichenlaub ab 16.30 Uhr zum Konzert einlädt. Auch dieses soll etwa 45 Minuten gehen, danach gibt es ab 17.15 Uhr einen geselligen Abschluss im Innenhof der Kirche Heilig Kreuz.

Auch Pfarrer Stephan Oberlinger von der protestantischen Kirchengemeinde, der von Bührer-Blauth angefragt wurde, freut sich über so ein spannendes musikalisches Erlebnis: „Zwei so hochkarätige Organisten in Lachen-Speyerdorf zu haben freut mich sehr, das verspricht, ein wunderbares Erlebnis zu werden.“ Spielen werden beide Organisten jeweils klassische Orgelwerke und zudem improvisieren.