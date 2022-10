Am Samstag, 5. November, wird Lachen-Speyerdorfs 62. Weinprinzessin und damit die Nachfolgerin von Elisabeth Lichti in der Alten Turnhalle gekrönt. Erstmals wird die Krönung von den Weinfreunden Lachen-Speyerdorf und nicht mehr vom Gesangverein Lachen ausgerichtet. Als Moderatorin führt Anastasia Kronauer, die 78. Pfälzische Weinkönigin, durch den Abend, bei dem auch Bernhard Weller von „Spitz und Stumpf“ vertreten ist. Im Anschluss lädt die Landjugend zur After-Show-Party ein. „Wie früher werden wir erst im Verlauf des Abends das Geheimnis lüften, wer das Amt übernehmen wird“, so Hubertus Kröner von den Weinfreunden. Der Eintritt kostet zehn Euro. Karten gibt es an der Abendkasse, Reservierung ist möglich per E-Mail an weinfreunde-lsp@t-online.de oder per Whatsapp an 0176 78958319. Einlass ist ab 18 Uhr, das Programm beginnt um 19 Uhr.