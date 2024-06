Am Samstag, 22. Juni, organisiert die Turn- und Sportgemeinschaft Lachen-Speyerdorf (TuS) 1910 ein inklusiven Sport- und Spielfest auf seinem Vereinsgelände, dem Sportpark Lilienthal in der Conrad-Freytag-Straße 19. Ob sportlich, spielerisch oder musikalisch: Auf dem Fest finden sich von 15 bis 22 Uhr zahlreiche Angebote für Kinder und Erwachsene. So wird laut Veranstaltern unter anderem eine 150 Quadratmeter große Boulderwand mit Flutlichtanlage aufgestellt. Außerdem wird zum Trommeln, Kinderfechten und zum Tennisspielen eingeladen sowie eine Tombola veranstaltet. Daneben planen einige Abteilungen der TuS 1910 wie auch der Pfälzer Handball-Verein, der Kinderschutzbund Neustadt-Bad Dürkheim und die Freiwillige Feuerwehr Neustadt Mitmachaktionen. Abends spielen die Rock- und Pop-Jugendband „Call the Police“ und die Big Band der Speyerer Musikschule „DomeTownBand“ Livemusik. Fürs leibliche Wohl wird gesorgt.

Damit das Fest gelingt, werden noch Helfer gesucht, etwa als Unterstützung bei der Getränke- und Essensausgabe oder am Einlass. Eine Schicht dauert drei Stunden. Helfer können Wunschzeiten und -bereiche bereits bei der Anmeldung unter www.tus1910.de/iae/#spielfest angeben. Rückfragen an Telefon 06327 5068951.