Auch in diesem Jahr gibt es in Lachen-Speyerdorf wieder ein neues Froschkönigspaar: Erna Hahn und Lucia Pinot Arguijo wurden am Froschbrunnen in Speyerdorf zu den Nachfolgern von Tobias Riedl und Vincent Heinz gekrönt. Sie dürfen Lachen-Speyerdorf nun ein Jahr lang gemeinsam mit der Weinhoheit repräsentieren.

Die beiden Neunjährigen sind das 18. Froschkönigspaar und Mitglieder des Kinderchors „Notenhüpfer“. Sie gehen in die vierte Klasse. Lucia I. besucht die Lachen-Speyerdorfer August-Becker-Schule, Erna I. die Waldorfschule in Neustadt. Sie freuen sich auf „alles“, besonders auf den versprochenen Rundflug über Lachen-Speyerdorf mit der Mandelblütenkönigin Erva Satun, sowie die Kerweeröffnungen. Erna singt in ihrer Freizeit, bouldert und erfindet gerne Geschichten; Lucia singt und trifft sich gerne mit Freunden.

„Ich habe schon immer davon geträumt, Froschkönigin zu werden, jetzt wird der Traum endlich wahr“, erzählt Erna Hahn. Gekrönt zu sein „fühlt sich gut an“, bestätigt Lucia Pinot Arguijo. Vor der Krönung seien sie „sehr nervös“ gewesen. Von Nervosität war wenig später nichts zu spüren, sie trugen ihre erste Rede sehr souverän vor und eröffneten mit Ortsvorsteher Claus Schick und Weinprinzessin Jasmin Schwaab die Kerwe.

Die beiden entkrönten Froschkönige, Tobias Riedl und Vincent Heinz, blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück. „Das hat viel Spaß gemacht“, so Tobias Riedl. „Es war schön, in der Gemeinschaft zusammen Lachen-Speyerdorf zu repräsentieren.“ Chorleiterin Silke Schick dankte den scheidenden Froschkönigen, die Lachen-Speyerdorf auf vielfältige Weise gemeinsam mit den Weinprinzessinnen Sophie Schick und Jasmin Schwaab repräsentiert hätten. Dabei dankte sie auch den Eltern, denn ohne sie, die die Kinder dabei unterstützen, sei so eine Aufgabe nicht möglich. Beide erhielten als Abschiedsgeschenk einen Holiday-Park-Gutschein.