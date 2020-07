Wegen der Corona-Pandemie ist auch die Bauern- und Winzerkerwe in Lachen-Speyerdorf Mitte August abgesagt. Doch wurden kreative Alternativen zum üblichen Trubel gefunden. Dazu gehören vier Kisten und eine Internet-Show.

Vom 14. bis 16. August heißt es zum ersten Mal „Kerwe dehäm“ in Lachen-Speyerdorf. Mit einer Mischung aus Genusskisten, Livestream und Kerwe-Essen to go, also zum Mitnehmen, sollen sich alle Feierfreudigen das Kerwegefühl nach Hause holen können. Anlass ist die Bauern- und Winzerkerwe in Lachen, die dann gefeiert werden würde, wäre da nicht die Corona-Pandemie. Doch auch die im April abgesagte Froschkerwe in Speyerdorf kommt sozusagen mit ins Alternativpaket. Bestückt wird dieses von allen örtlichen Winzern, der Metzgerei Hiegle und einigen Schausteller-Betrieben. Zusammengeführt wurden sie vom Organisationsteam mit Anastasia Kronauer, Fabienne Frisch, Marlene Schleifer und Corina Kastl-Breitner, alle vier Mitglieder des Ortsbeirats.

So kommt die Lachen-Speyerdorfer „Kerwe dehäm“ am 14. August um 18 Uhr über einen Livestream der Neustadter Profis von „Pfalzstream“ direkt in die Wohnzimmer der Bürger. Das Programm umfasst laut Orga-Team die Kerweeröffnung durch die Lachen-Speyerdorfer Weinprinzessin, das Froschkönigspärchen und den Musikverein. Hinzu kommen ein Gewinnspiel und Musik vom Duo „Feinherb“. Die ersten drei Gewinner werden noch während des Livestreams gezogen. Der Link zum Livestream ist in jedem Genusspaket zu finden – auswählen können die Kerwe-Fans zwischen vier Varianten.

Die Kiste „Schorlegewitter“ enthält zwei Flaschen Kerwewein, ein Schoppenglas eines örtlichen Vereins, Hausmacher Wurst der Metzgerei Hiegle sowie ein Rezept für ein Erfrischungsgetränk aus Riesling. Das „Winzerroulette Royal“ besteht aus drei zufällig ausgewählten Flaschen der örtlichen Winzer. Das Zufallsprinzip entscheidet, ob in der Kiste Blanc de Noir, Cabernet Cubin und ein Grauburgunder oder doch ein Cabernet Blanc, Riesling Classic und ein Pinot Blanc zu finden sind. Auf jeden Fall wird aber jede Auswahl um Hiegle’sche Hausmacher und Rohesser ergänzt.

„Es prickelt im Karton“ lautet der Titel von Variante Nummer drei mit einem weißen, einem roten Secco und einer kleinen Flasche „Sinnenrausch“ in den Geschmacksrichtungen Kirsche oder Pfirsich. Die alkoholfreie Variante gibt es mit dem Paket „Null Prozent, aber lustig“: Kombiniert werden zwei Flaschen Traubensaft mit einem Schoppenglas und Naschwerk vom Süßigkeitenstand.

In allen vier Kisten sind ein Lachen-Speyerdorf-Memory, ein Origamifrosch und Autogrammkarten der örtlichen Hoheiten sowie Süßigkeiten vom Gutselstand enthalten. Vorbestellt werden können sie bis 31. Juli jeweils zwischen 9 und 18 Uhr unter Telefon 0162/5437952. Abholbereit stehen sie dann vom 11. bis 13. August auf dem Parkplatz an der Alten Turnhalle. Wer will, kann dann auch noch einen gehäkelten Kerwefrosch kaufen.

Am Kerwesamstag und -sonntag können schließlich an der Alten Turnhalle und bei der Gaststätte „Zur Traube“ verschiedene Kerwe-Gerichte nach Vorbestellung abgeholt und dann zuhause verzehrt werden. Der Musikverein bietet seine „Allgäuer Kässpatzen“ an: Vorbestellung vom 1. bis 9. August unter Telefon 0157/35530916. Die Landfrauen versüßen das Kerwewochenende mit selbst gebackenen Waffeln (samstags) und Dampfnudeln (sonntags): Vorbestellung im selben Zeitraum unter 06327/507500. Die Gaststätte „serviert“ Pfälzer Gerichte in Form einer „Lewwerkneddeldasch“ und „Saumagedasch“: Nach kurzfristiger Vorbestellung unter 06327/7642271 gibt es sie direkt am Abholfenster der „Traube“.