Mit einer neuen Tradition ist Lachen-Speyerdorf ins neue Jahr gestartet. Als erste profitierte seine Feuerwehr davon. Der Blick in den Neustadter Norden hat es möglich gemacht.

Nicht jedes Neustadter Weindorf muss das Rad neu erfinden. Daraus wurde beim Neujahrsempfang in der Alten Turnhalle von Lachen-Speyerdorf kein Hehl gemacht. „Gespickt“ wurde in Mußbach, wo seit 2018 beim Neujahrsempfang Ehrenamtliche mit einem Anstecker, auch Pin genannt, besonders geehrt werden. Erster Pin-Träger in Lachen-Speyerdorf ist seit Sonntag die Feuerwehr. 49 Aktive zählt der Löschzug, hinzu kommen je 15 Jugendliche und Kinder.

Dass die Arbeit der Ehrenamtlichen im Mittelpunkt des Empfangs stand, versteht sich fast von selbst. Ohne sie kein Dorfleben, lassen sich jene Worte zusammenfassen, mit denen die stellvertretende Ortsvorsteherin Fabienne Frisch-Gerau den vielfältigen Einsatz würdigte. Doch lieferte sie auch Zahlen: 39 Vereine zählt Lachen-Speyerdorf, bald könnten es 40 sein. Denn beim Empfang warb die Kindertagesstätte Pestalozzistraße für einen Förderverein, der am 6. März gegründet werden soll.

Gläschen Sekt inklusive

Indes war nicht nur die Kita mit einem Stand vertreten. Zahlreiche weitere Vereine präsentierten sich. Vor allem Neubürger hatten sie im Auge, die eigens zum Empfang eingeladen worden waren. „Nutzen Sie die Informationsangebote bei einem Gläschen Sekt“, warb Ortsvorsteher Claus Schick. Auch auf der Bühne ging es zur Sache: Dort gaben die „Durchstarter“ – der Nachwuchs des Musikvereins – unter Leitung von Paul Mahl Kostproben ihres Könnens.

Eine zusätzliche Kostprobe des ehrenamtlichen Engagements gab Schick mit Blick auf die Ukraine-Hilfe, bei der Lachen-Speyerdorf sozusagen ein Hotspot sei. Damit zeige sich das Weindorf von seiner besten Seite. Ein dickes Lob zollte er zudem dem Gesangverein für 62 Jahre „Weinprinzessinnen-Betreuung“ sowie den Weinfreunden, die diese Aufgabe nun übernommen hätten.

Mikrofon-Anlage zugesagt

Zuversichtlich schauten Schick und Frisch-Gerau ins neue Jahr. Was den Ortsvorsteher sehr freut, auch wenn er darauf vermutlich noch nicht wetten würde: Die Post habe zugesagt, eine Container-Filiale einzurichten. Eine Zusage gebe es auch von der Stadt: Die Aussegnungshalle soll eine Mikrofon-Anlage erhalten.

Dass dem Ortsbeirat auch 2023 die Arbeit nicht ausgehen wird, steht für den Ortsvorsteher fest. Schwerpunkte seien das Hochwasserschutzkonzept, mehr Tempo 30, das neue Feuerwehrgerätehaus und der Kita-Ausbau. Ebenso wichtig: das Parkverhalten der Bürger. Hier müssen laut Schick Lösungen gefunden werden – entweder durch Parkverbote oder Parkraumbewirtschaftung.

Fünfmal über 2000 Euro

Genutzt wurde der Neujahrsempfang auch dafür, jene Spenden zu übergeben, die durch Aktionen und Privatspenden für die Opfer des Großbrands in der Lilienthalstraße zusammengekommen waren. Etwas über 2000 Euro wird jede der fünf Familien bekommen. Symbolisch überreichte der Ortsvorsteher einen Glückscent an Wolfgang Herrmann und Rita Wetzler. Alle fünf Parteien hatten noch vor Weihnachten eine neue Wohnung gefunden, darunter auch in den Gebäuden der städtischen Wohnungsbaugesellschaft am Jahnplatz. Damit habe sich gezeigt, wie wichtig sozialer Wohnungsbau auch in Lachen-Speyerdorf sei, so Schick.

Wie wichtig der Wein für den Ortsteil ist, brachte Weinprinzessin Sophie auf den Punkt, in der Hand einen gut gefüllten Römer: „Ein frohes neues Jahr und zum Wohl!“ Wer nicht zum Empfang konnte, hat über die neue Homepage die Chance, sich umfassend über Lachen-Speyerdorf zu informieren. Federführend dafür war Christian Gerau, auf Wunsch der Ortsverwaltung ist sie an die städtische Homepage angedockt: www.lachen-speyerdorf.eu.