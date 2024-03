Die Duschanlage in der Sporthalle der August-Becker-Schule in Lachen-Speyerdorf sei in einem sehr schlechten baulichen Zustand, informiert Dagmar Staab aus der Pressestelle der Neustadter Stadtverwaltung.

Es seien umfangreichere Maßnahmen zur Sanierung erforderlich. Derzeit kann dort niemand duschen. Sowohl die sanitäre Anlage als auch die Duschräume müssten dem Stand der Technik angepasst werden, erklärt Staab und spricht damit unter anderem den Umbau der Zentral-Thermostat-Einrichtung und die Warmwasserbereitung an. Für die Vorbereitung von einem Fachplaner seien Mittel im Haushalt 2024 vorgesehen. Die Sanierung selbst solle 2025 erfolgen. Die Duschen sind laut der Pressestelle der Stadtverwaltung seit 8. Dezember 2023 gesperrt. Toiletten, sagen die Volleyballer in der TuS Lachen-Speyerdorf, seien zwar vorhanden, „aber in einem katastrophalen Zustand“.