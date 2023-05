Wie das Weindorf sich auf sein großes Jubiläum vorbereiten will.

Lachen-Speyerdorf ist alt. Doch der 1250. Geburtstag im nächsten Jahr soll ganz modern vorbereitet werden. Das Stichwort lautet, wie könnte es in Zeiten wie diesen anders sein: digital. Übers Internet sollen sich alle melden können, die bei den Geburtstagsvorbereitungen helfen wollen oder vielleicht noch eine ganz besondere Idee haben.

Wer Ortsvorsteher Claus Schick fragt, ob Lachen und Speyerdorf jemals zwei getrennte Gemeinden gewesen seien, erhält eine klare Antwort. „Räumlich war das so, aber mir ist nicht bekannt, dass sie jemals irgendwo getrennt aufgeführt worden wären.“ Das sei erstaunlich, gibt Schick zu, zumal vieles an Infrastruktur oder Festen doppelt vorhanden sei, Kirchen zum Beispiel und die Weinkerwen. Und die Namen? Beide haben mit Wasser zu tun. So liegt Speyerdorf natürlich am Speyerbach, Lachen wiederum kommt dem Ortsvorsteher zufolge von der Wasserlache. Ob es deshalb in der Lachener Goethestraße gern zu Überschwemmungen bei Starkregen kommt, bleibt indes eine offene Frage.

Komitee gebildet

Ein erstes Treffen, um zu besprechen, was im Jubiläumsjahr 2024 alles gestemmt werden könnte, ist bereits über die Bühne gegangen. Zur Freude des Ortsvorstehers unter reger Beteiligung von Bürgern, Vereinen, Institutionen. Der Termin für das eigentliche Festwochenende steht damit: 4. bis 7. Juli, von Donnerstag (oder Freitag) bis Sonntag. Dazwischen wollen sich laut Schick viele Vereine um Beiträge zum Jubiläum kümmern.

Ideen habe es beim ersten Treffen an großer Zahl gegeben. Sie reichten von Verschönerung der Ortseingänge über Ausstellungen bis zur Fortschreibung der Dorfchronik, die aktuell bis 1974 reicht. Überlegenswert sei auch die Idee, die Nachtwächterführungen in Lachen und Speyerdorf zum Stationentheater auszubauen. „Jetzt suchen wir natürlich engagierte Bürger, die mithelfen“, so Schick. Mit „wir“ ist das Fest-Komitee gemeint, das nach dem ersten Treffen gebildet wurde.

Link macht’s möglich

Jetzt wird es digital: Über einen Link können alle, die Interesse am Mitmachen haben, die Ideenvorschläge für das Jubiläumsjahr 2024 aufrufen – und je nach Gusto ankreuzen, für was genau sie sich engagieren würden. Wobei Mehrfachnennungen für den Ortsvorsteher natürlich kein Problem wären. Die Palette ist breit: Helfen beim Festwochenende , Dorfverschönerung, Ortschronik, Kunst, Kochbuch, Festwagen für den Winzerfestumzug und natürlich Sponsoring sowie weitere Ideen.