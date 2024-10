Ich lache gern. Das würde man so vielleicht nicht vermuten, weil ich von der Kirche bin. Ich lache gern mit anderen zusammen und ich lache gern auch über mich selbst. Lachen ist gesund, denn es stärkt mehr als 200 Muskeln in unserem Körper und unser gesamtes Immunsystem. Lachen reduziert die Empfindungen von Schmerzen und versorgt den Körper mit ausreichend Sauerstoff. Lachen reduziert Stress, lachen macht glücklich und sympathisch, ja, das macht es auch.

Lachen ist eine kostbare Gabe Gottes, Menschen zum Lachen zu bringen ist nicht immer leicht. In der Bibel so scheint es, gab es nur ganz wenig zu lachen, zumindest wird nicht viel davon erzählt. Lachen tut gut, auch in unserer Kirche und es geht mir das Herz auf, wann immer ich es höre. Lachen entspannt, die Situation und mein Denken und hilft mir danach die nächsten Schritte zu tun. Wer lacht verändert den Moment, verändert das Leben, schafft die Distanz, die manchmal heilsam ist. Lachen hilft uns die Angst zu verscheuchen, die uns das Leben immer wieder macht. Lachen ist ansteckend, lachen verbindet, man kann es lernen und trainieren. Lachen kann in dieser Welt so viel Gutes bewirken. Schade, wer zum Lachen in den Keller geht.

Die Autorin

Pfarrerin Heike Sigmund, Pfarrerin an der Martin-Luther-Kirche, Branchweiler