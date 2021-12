Das weihnachtliche Streichkonzert in Sachen Corona greift nun auch immer stärker auf die privatwirtschaftlichen Veranstaltungen im Saalbau über: Abgesagt wurden nun auch der Auftritt von „Manfred Mann´s Earthband“ am 17. Dezember und die für 22. Dezember geplante Veranstaltung des „Russian Circus on Ice“. Im neuen Jahr wurden die „Musical Highlights“ am 9. Januar und die „12 Tenors“ am 21. Januar gecancelt. Zudem hat auch der Kleinkunstverein „Die Reblaus“ nun die Reißleine gezogen und das Weihnachtsspecial mit dem Hamburger A-Cappella-Quartett „La-Le-Lu“ am 18. Dezember in der Gimmeldinger Meerspinnhalle abgesagt. Hier gibt es nach Angaben des Vorsitzenden Harald Kargus allerdings relativ zeitnah einem Ersatztermin: am 20. Februar 2022 im Saalbau. Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch bei der Verkaufsstelle storniert oder als Gutschein für eine andere Veranstaltung bei der „Reblaus“ verwendet werden. Für „Manfred Mann´s Earthband“ werde „mit Hochdruck“ nach einem neuen Termin gesucht, so Roland Nilles vom Veranstalter Kultopolis aus Merzig. Um ein Jahr verschoben werden das Gastspiel des „Russian Circus on Ice“ mit „Die Eiskönigin“ (neuer Termin: 6. Januar 2023) und der „12 Tenors“ (neu: 15. Januar 2023). Für die „Musical Highlights“ wurde noch kein Ersatztermin benannt, dafür aber die Gründe für die Absage präzisiert: der praktisch zum Erliegen gekommene Vorverkauf und die unterschiedlichen Regelungen in den verschiedenen Bundesländern und Kommunen, „die keinen geregelten Tourbetrieb mehr zulassen“.