Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer hat mitgeteilt, dass aufgrund dringender Arbeiten an ausgefahrenen Straßenbanketten (befahrbare Grünstreifen unmittelbar neben der Straße) einige Straßen jeweils für einen Tag gesperrt werden müssen. Betroffen davon ist auch die L515 zwischen Kirrweiler und Duttweiler. Die Arbeiten dort werden am Mittwoch, 14. September, ausgeführt. Laut LBM wird die Straße an dem Tag von 8 bis 15 Uhr gesperrt werden, weil nur so die Ertüchtigung der Bankette erfolgen könne. Eine Umleitung erfolge über Nachbargemeinden und werde ausgeschildert, so der LBM.