Die Fahrbahnsanierung der L499 zwischen Helmbach und Elmstein-Appenthal steht kurz vor dem Abschluss. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit. Die Arbeiten werden damit eine Woche früher als geplant beendet sein. Dies sei aufgrund der guten Witterung in den vergangenen Tagen möglich gewesen, so der LBM. Der sanierte Streckenabschnitt wird am Samstag, 21. August, wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Strecke zwischen Helmbach und Appenthal war seit Anfang August komplett gesperrt, der Verkehr wurde über die K17 und Iggelbach geführt. Zuvor war der Abschnitt zwischen Breitenstein und Helmbach erneuert worden, auch dafür musste die Straße wegen der geringen Fahrbahnbreite komplett gesperrt werden. Beide Sperrungen waren für die Betroffenen eine erhebliche Belastung. Beim ersten Teilabschnitt mussten lange Umwege in Kauf genommen werden, beim zweiten war die Umleitungsstrecke über die K17 sehr schmal.