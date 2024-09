Das noch nicht sanierte Teilstück der Landesstraße 499 in der Ortsdurchfahrt von Frankeneck wird frühestens 2026 ausgebaut. Das hat Ortsbürgermeister Florian Seiberth (SPD) dem Gemeinderat mitgeteilt.

Die etwa 550 Meter lange Strecke zwischen der Abzweigung der Straße Im Buchental und der Ortsausfahrt in Richtung B39 will der Landesbetrieb Mobilität (LBM), Speyer, bereits seit 2017 sanieren. Der LBM plant nach Angaben von Seiberth noch für dieses Jahr Probebohrungen in dem Teilstück, um den Zustand des Unterbaus festzustellen.

Wie Seiberth berichtete, soll ein Teil des Verkehrs großräumig umgeleitet werden. Für die Bewohner der Gemeinden entlang der L499 und von Esthal sei eine Umleitung über die Hausbergstraße und die Straße Im Buchental mit einer Ampelregelung geplant. Das werde so manche Stoßstange kosten, vermutete Björn Ullrich (SPD).

Denn zeitweise werde bei roter Ampel die Schlange der wartenden Autos bis in die Straße Im Buchental reichen und in der sehr steilen Straße sei es schwierig anzufahren. Mehrere Ratsmitglieder betonten, dass der Zustand der Umleitungsstrecke vor Beginn der Arbeiten genau dokumentiert werden müsse, um nach der Umleitung zu sehen, welche Schäden an den Straßen durch den zusätzlichen Verkehr entstanden sind. Als vor einigen Jahren ein anderes Teilstück der L499 saniert wurde, hatte es im Anschluss Auseinandersetzungen zwischen der Gemeinde und dem LBM über den Zustand der Umleitungsstrecke gegeben, bei denen die Gemeinde am Schluss unterlag.

Der bisherige Bürgermeister Marco Fränzel (SPD) mahnte eindringlich, bei Sperrung und Umleitung darauf zu achten, dass die Zu- und Abfahrt zur Firma Glatz gewährleistet ist.