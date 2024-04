In Haardt ist eine Lösung für die Raumprobleme der Grundschule Michael-Ende-Schule gefunden. Die Ortsverwaltung verlasse das gemeinsam genutzte Gebäude, teilte Stadt-Pressesprecher Tobias Grauheding im Nachgang zur Sitzung des Schulträgerausschusses mit. Für die Grundschule liegen fürs neue Schuljahr 29 Anmeldungen vor. „Damit werden dort erstmals zwei erste Klassen gebildet“, sagt Grauheding. Die Zweizügigkeit ab dem neuen Schuljahr bedeute aber: „Die Schule braucht mehr Platz für Unterricht und Ganztagsbetreuung.“ Mit dem Auszug der Ortsverwaltung werde entsprechender Platz geschaffen. Die Ortsverwaltung ziehe in Räume am Mandelring, die dafür angemietet werden sollen. „Das ist alles geplant und auf gutem Weg“, betont Grauheding. Der Umzug soll im Mai stattfinden. Danach sei das Schulgebäude dann komplett frei (Vereine waren schon früher ausgezogen) und könne entsprechend fürs neue Schuljahr umgestaltet und vorbereitet werden. „Mit dieser Lösung sind alle zufrieden und sie ist für alle geeignet“, so Grauheding.