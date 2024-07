Der Feuerwehrverein des Löschzugs Süd lädt auch in diesem Jahr wieder zu sich an Gerätehaus Süd im Diedesfelder Weg 94 in Hambach ein: Dort wird am Samstag, 20. Juli, ab 17 Uhr der Spießbraten-Rock gefeiert: mit Braten von der Rebenglut und ab 19 Uhr auch Livemusik von den zwei Rock/Pop-Coverbands „Call the Police“ aus Diedesfeld und „Weinstrasse99“ aus Landau. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.