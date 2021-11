Wehrleute sind füreinander da. Stichwort Kameradschaft. Und sie sind erst recht füreinander da, wenn es zur Katastrophe kommt. Wenn etwa das Feuerwehrhaus durch eine Flutwelle zerstört wird, ebenso die Fahrzeuge. So wie Mitte Juli in Mayschoß. Neustadter Einsatzkräfte waren bereits einen Tag nach der Flutkatastrophe im Juli im Ahrtal, um zu helfen, darunter Wehrleute aus dem Löschzug Süd, der gemeinsamen Einheit der Diedesfelder und Hambacher. Die Verbundenheit zu den Menschen in dem Eifelörtchen ist groß, so groß, dass die Stadt Neustadt eine „Patenschaft“ übernommen hat.

Wenige Tage bevor die Stadtverwaltung und die Neustadter Feuerwehr ein gemeinsames Spendenkonto eingerichtet haben, waren die Wehrleute des Löschzugs Süd bereits fleißig dabei, um Geld- und Sachspenden zu bitten, speziell für die Mayschoßer Feuerwehr. Das berichtet der Vorsitzende Timo Jochim. Weil die Neustadter Wehrleute selbst immer wieder vor Ort waren, erfahren sie, was die Kameraden an der Ahr vor allem benötigen: Lampen, Kabeltrommeln und Gaskocher.

Feurwehrhaus wird abgerissen

„Wir wollten etwas tun, bevor das Geld vom Land kommt. Und wir haben eine Menge Material bekommen, von Firmen, aber auch von Privatleuten, die die Sachen entweder zu Hause hatten oder extra eingekauft haben“, berichtet der Diedesfelder Feuerwehrmann. Alle zwei Wochen seien Einsatzkräfte in die Eifel gefahren, um die Sachspenden abzugeben.

Auch an Geld kam einiges zusammen: 14.000 Euro. Einen Scheck über die Spendensumme hat der Löschzug Süd kürzlich den Kameraden in Mayschoß übergeben. „Der Alltag in Mayschoß ist wieder einigermaßen geregelt – auch wenn es immer noch schlimm aussieht“, erzählt Jochim. Das Gröbste, was angespült wurde, sei beseitigt, die Häuser weitgehend vom Schlamm befreit. „Jetzt geht es los mit dem Abriss, Umbau oder Neubau. Auch das Feuerwehrhaus wird abgerissen.“ Indes bedanken sich die Neustadter Wehrleute bei allen Spendern – natürlich auch im Namen ihrer Mayschoßer Kollegen.