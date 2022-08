In Neustadt sind inzwischen zwei sehnlichst erwartete Löschhubschrauber eingetroffen, um einen Waldbrand zu bekämpfen, der unterhalb des Hambacher Schlosses wütet. Dort war nach Polizeiangaben am Mittwochnachmittag ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr steht der Wald auf sechs bis sieben Hektar Fläche in Flammen. Das Feuer springe von Baumwipfel zu Baumwipfel über, es gebe kleine Explosionen. Stellenweise hätten sich die Brandbekämpfer sogar zurückziehen und Material zurücklassen müssen. Etwa 150 Kräfte der Feuerwehren aus Neustadt, Maikammer und Haßloch sind derzeit im Einsatz, ein Feuerwehrmann kam verletzt in eine Klinik.

Mittlerweile besteht offenbar keine Gefahr mehr für das Hambacher Schloss, auf dieser Seite habe die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht. Eine „offene Flanke“ gebe es jedoch am Ende der Käsgasse, wo das Feuer auf ein Wohnhaus überzugreifen droht.

Die Löschhubschrauber fliegen auf ein Feld zwischen dem Stadtdorf Diedesfeld und dem benachbarten Maikammer, weil sie sonst nirgends in der Nähe der Einsatzleitstelle landen können. Dort werden sie tankbereit gemacht. Sobald dies geschehen ist, fliegen sie weiter nach Mußbach beziehungsweise St. Martin, um Wasser aufzunehmen.

Ein Transport hat auf der A65 mit Polizei-Eskorte 30.000 Liter Wasser an die Einsatzstelle gebracht. Die Neustadter Feuerwehr legt weitere Leitungen für die Wasserversorgung. Ausgebrochen ist das Feuer offenbar in der Hambacher Käsgasse im Anschluss an die Andergasse. Der Brand und sie Rauchsäule sind weithin zu sehen.

Die Stadtverwaltung warnt in einer amtlichen Gefahrenmitteilung wegen der starken Rauchentwicklung, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es könne zu starker Geruchsbelästigung und leichten Sichtbehinderungen kommen.

Wir berichten weiter.