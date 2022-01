Am Montag ist in Neustadt entlang der B39 vom Bahnübergang Amalienstraße bis Höhe Würzmühle eine Wanderbaustelle eingerichtet worden. Das teilte die Stadtverwaltung am Montagnachmittag mit. Grund ist der Bau einer Lärmschutzwand der Bahn. Die Arbeiten, die bis voraussichtlich 25. Februar abgeschlossen sein sollen, werden jeweils in der Nacht von 22 Uhr bis 5 Uhr vorgenommen. Die Anwohner wurden laut Stadt von der Deutschen Bahn AG über die Maßnahme informiert. Die halbseitige Sperrung bleibt bestehen, der Verkehr wird über eine Ampelschaltung geregelt.