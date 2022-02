Wegen des Baus einer Lärmschutzwand entlang der Bahnlinie muss die B39 (Talstraße) in Neustadt erneut gesperrt werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung gilt die Sperrung dieses Mal von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr. Betroffen ist der Teilbereich der Talstraße aus Neustadt kommend ab der Gabelung Ludwigstraße/Amalienstraße und endet vor der Einfahrt in die Unterführung Saarlandstraße. Die Rückfahrt Richtung Osten ist an der „Talpost“ über die Amalienstraße möglich, informiert die Verwaltung. Auch der Geh- und Radweg in diesem Teilbereich ist während der Bauarbeiten gesperrt. Trotz der Sperrung bleiben die Zufahrt zur Quellenstraße und die Einfahrt in die Unterführung Saarlandstaße offen. Allerdings kann die Einfahrt zur Rotkreuzstraße nicht genutzt werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Auf der Buslinie 517 können die Haltestellen „Westschule“, „Talpost“, „Stadthaus 2“ und „Heid & Co.“ von Montagabend bis Dienstagmorgen nicht angefahren werden. Die Bahn errichtet seit Sommer 2020 in Neustadt vier Lärmschutzwände. Gebaut wird bis voraussichtlich März auf einer Gesamtlänge von 3,34 Kilometer. Bis dahin kann es noch zu weiteren kurzzeitigen Straßensperrungen kommen.