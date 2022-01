Wegen des Baus einer Lärmschutzwand entlang der Bahnlinie muss erneut die B39 (Talstraße) gesperrt werden. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Die Sperrung beginnt am Montag, 19 Uhr, und dauert bis Dienstag, 7.30 Uhr. Die Straße muss für die Arbeiten an der Lärmschutzwand in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Sperrung beginnt aus Neustadt kommend in Höhe des Zugangs zum Stadionbad und endet nach circa 200 Metern vor der Einmündung zur Quellenstraße. Auch Geh- und Radweg können dann nicht genutzt werden. Laut Stadt wird eine Umleitung ausgeschildert. Die Einfahrt zur Quellenstraße bleibe möglich, allerdings werde auch die Durchfahrt Unterführung Saarlandstraße gesperrt. Aufgrund der Sperrung kann die Buslinie 517 von Montagabend bis Dienstagmorgen die Haltestellen „Westschule“, „Talpost“, „Stadthaus 2“ und „Heid & Co.“ nicht anfahren. Die Bahn errichtet seit Sommer 2020 in Neustadt vier Lärmschutzwände. Gebaut wird bis voraussichtlich März auf einer Gesamtlänge von 3,34 Kilometer. Bis dahin kann es noch zu weiteren kurzzeitigen Straßensperrungen kommen.