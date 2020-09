Die Talstraße (B39) in Neustadt ist seit Mittwoch, 15 Uhr, halbseitig verengt. Der Gehweg auf der nördlichen Seite in Richtung Kaiserslautern wurde vollgesperrt. Wie die Stadtverwaltung am Mittwochmittag mitteilte, ist der Aufbau von Stahlträgern auf Höhe der Quellenstraße der Grund dafür. Diese werden benötigt, um die vorgesehenen Lärmschutzwände zu montieren, die Teil des Programms „Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes“ der Deutschen Bahn Netz AG sind. Eine Zufahrt für Rettungsfahrzeuge ist von beiden Seiten durchgehend sichergestellt. Die Arbeiten sind voraussichtlich am Freitag, 9. Oktober, 8 Uhr, abgeschlossen.