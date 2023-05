Asphalt statt Pflaster: Die Forstgasse in Haßloch muss zwei Tage lang wegen Straßenarbeiten gesperrt werden, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Die Forstgasse ist am 5. und 6. Juni im Abschnitt zwischen Schmähgasse und Pfarrgasse in Höhe der Hausnummer 57 vollständig gesperrt. Der dortige Pflasterbereich wird durch Asphalt ersetzt, teilt die Verwaltung mit. Die Arbeiten übernimmt im Auftrag des Fachbereiches Bauen und Umwelt die Firma Schön & Sohn Bau GmbH aus Speyer. „Mit Abschluss der Maßnahme wird der komplette Streckenabschnitt dann asphaltiert sein und die Lärmbelästigung reduziert“, sobald die Pflastersteine entfernt seien, so die Gemeinde.

Normalerweise stellten Straßenabschnitte mit Pflaster kein Problem dar, erläutert die Verwaltung. Doch im Bereich der Forstgasse komme es trotz verschiedener Nachbesserungsarbeiten, welche die Steine eigentlich stabilisieren sollten, weiterhin zu Lärmbelästigungen. Darüber hinaus bilden sich laut Fachbereich immer wieder größere Fugenabstände, sodass die Arbeiten nicht nur dem Lärmschutz, sondern letztlich auch der Verkehrssicherung dienen. „Daher vollzieht man nun den Lückenschluss und asphaltiert auch diesen Bereich“, erläutert Gemeindesprecher Marcel Roßmann. Die Kosten für die Maßnahme beziffert die Gemeinde auf rund 9800 Euro.

Während der zweitägigen Sperrung wird der Verkehr umgeleitet. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert. Anwohner der Forstgasse zwischen Schmähgasse und Pfarrgasse können die Straße von beiden Seiten aus bis zur Baustelle befahren. Voraussichtlich am 7. Juni soll die Forstgasse wieder vollständig befahrbar sein.