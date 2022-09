Im Rahmen der Demokratiebildung an Grundschulen hat die Klasse 4b der Hambacher Hans-Geiger-Schule am Montag den Landtag in Mainz besucht. Die Jungen und Mädchen bekamen die Arbeits- und Funktionsweise der Abgeordneten erklärt. „Dabei ist man auf wunderbar natürliche Art auf das Vorwissen der Kinder und auf ihre Fragen eingegangen“, lobt Klassenlehrerin Ulrike Anslinger.

Höhepunkt des Ausflugs war eine nachgestellte Landtagssitzung im Plenarsaal: „so richtig echt auf den Sitzen der Abgeordneten, mit Mikrofon und Redezeit“. Und dann ging es weiter: Es wurde mit Lilou auch eine Sitzungspräsidentin gewählt, ehe sich zwei Fraktionen mit der Frage „Sollen die Pausen in der Schule verlängert werden?“ beschäftigten. Die Fraktionen berieten sich zunächst intern, ehe die Fraktionssprecher Nick und Emilia die Argumente vortrugen. Pech für alle Pausenfans: Der Antrag wurde deutlich abgelehnt. Dafür schmeckte allen das gemeinsame Mittagessen im Deutschhaus.