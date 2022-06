Seit Wochen ist der Bestelleingang für Reisepässe anhaltend außerordentlich hoch, teilt die Bundesdruckerei in Berlin mit. Man arbeite mit Hochdruck im Drei-Schicht-Betrieb an sieben Tagen in der Woche, trotzdem komme es zu Verzögerungen. Das bekommt nach Angaben der Stadtverwaltung auch das Bürgerbüro in der Hindenburgstraße 9a zu spüren. Dort wurden im Mai insgesamt 319 Reisepässe beantragt, vor einem Jahr waren es 168. Bei den Personalausweisen stieg die Zahl von 451 auf 467. Viele Papiere schlummerten offenbar während der Corona-Pandemie unbeachtet in Schränken und Schubladen. Nun stellen laut Stadt ihre reisewilligen Besitzer fest, dass sie abgelaufen sind.

Normalerweise liege die Bearbeitungsdauer der Bundesdruckerei bei rund drei Wochen. Aktuell müsse jedoch mit etwa sechs Wochen gerechnet werden. „Da die ,Urlaubshochsaison’ noch vor uns liegt, können sich die Wartezeiten möglicherweise weiter verlängern“, schreibt die Stadtverwaltung. Daher verweist sie auf die Variante „Reisepass im Expressverfahren“. Das bedeute: Geht der Antrag bis 12 Uhr bei der Bundesdruckerei ein, liegt in der Regel der Reisepass am darauffolgenden dritten Werktag (es zählen Montag bis Freitag) im Bürgerbüro abholbereit vor. Für das Expressverfahren werde aber ein Zuschlag erhoben.

Info



Termine für das Bürgerbüro können online unter www.neustadt.eu vereinbart werden. Wer spontan kommen möchte, kann dies montags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 13 bis 18 Uhr tun.