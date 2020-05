Seit dieser Woche hängen die Schilder und damit ist es offiziell: Radfahrer dürfen in der Fußgängerzone wie der Lieferverkehr von 19 bis 10.30 Uhr unterwegs sein. Bislang war das Fahren nur von 20 bis 8 Uhr erlaubt gewesen. Die längere Öffnung hatte der Stadtrat Anfang März mehrheitlich beschlossen, zunächst für eine Probezeit von einem Jahr. Entscheidend dafür war, dass zu den bisherigen Zeiten seit 2016 keine Unfälle mit Radfahrern verzeichnet wurden und die Stadt seit Januar Radler selbst kontrollieren darf. SPD und FWG hatten im Stadtrat dagegen gestimmt. Sie wollten es bei den alten Zeiten belassen, lehnten vor allem die längere Freigabe am Vormittag ab: Da Radler viele Einbahnstraßen auch in der Gegenrichtung nutzen dürften, seien sie nicht auf eine Abkürzung durch die Fußgängerzone angewiesen.