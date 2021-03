Da am Montag in Rheinland-Pfalz der Einzelhandel unter Auflagen wieder Kunden empfangen darf, öffnet auch die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick in Neustadt ihre Läden und Lager für den Verkauf.

Sowohl der Hausratladen in der Talstraße 5, der Zwei-Rad/t-Laden in der Ludwigstraße 31 sowie Möbellager und Kleiderkammer in der Amalienstraße 3 erwarten ab dem 8. März wieder Kunden. Das teilt Rolf Raule, Leiter des Hausratladens, mit.

Es gelten die aktuellen Corona-Vorschriften. So darf nur eine begrenzte Anzahl an Kunden in die Räume, der Abstand muss gewahrt, die Hände müssen desinfiziert werden. Nähere Auskünfte unter Telefon 06321/355340.