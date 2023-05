Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was in anderen Weindörfern eine Erfolgsgeschichte ist, sorgt in Diedesfeld und Hambach weiter für viel Gesprächsbedarf. Es geht um Feldwege, unerlaubten Kfz-Verkehr und Wirtschaftsinteressen. Kompromisse sind gefragt.

Wie kann unerlaubter Kfz-Verkehr von den Wirtschaftswegen in den Weinbergen verbannt werden? Diese Frage treibt Anwohner schon lange um, ebenso Winzer und Kommunalpolitiker. Die städtischen Abteilungen