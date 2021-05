Was macht eigentlich ... Dirk Schultheis? Vermutlich nur wenige Musikfreunde erinnern sich noch an den in Neustadt aufgewachsenen Klarinettisten, der die Pfalz nach seinem Abitur am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium verließ und mittlerweile beim WDR-Rundfunkorchester in Köln spielt. Im Gespräch mit Markus Pacher erzählt er von Neustadter Heimatgefühlen und den Eigentümlichkeiten seines Instruments.

Herr Schultheis, Sie sind auf der Hambacher Höhe aufgewachsen und haben nach ihrem Abitur Neustadt den Rücken gekehrt. Empfinden Sie noch Heimatgefühle für den Ort ihrer Jugend?

Ich bin ja nicht gerade der gesprächige Typ – das ändert sich, sobald ich hier lande. Und wenn mich heute jemand nach Heimat fragt, dann ist es Neustadt. Ich fühle mich als Neustadter. Die Stadt vermittelt mir ein absolutes Heimatgefühl. Wenn ich in die Pfalz komme, dann bin ich ein anderer Mensch.

Wann passiert das? Als Musiker sind Sie ja hierzulande schon lange nicht mehr in Erscheinung getreten ...

Meine Eltern sind zwischenzeitlich zurück nach Hessen gezogen. Dieser Bezugspunkt fehlt also, und auch sonst gibt es keine privaten Kontakte mehr. Neulich fand ein Jahrgangstreffen in Neustadt statt, an dem ich leider nicht teilnehmen konnte. Was mich heute mit der Pfalz verbindet, ist nicht die Musik, sondern der Radsport. Als Schüler war ich Mitglied im Radclub Neustadt, fuhr mit neun Jahren Rennen und schaffte es bis in die höchste Amateurklasse. Heute bin ich Seniorfahrer und nehme regelmäßig an den bundesweiten Radklassikern in Bellheim und Kirchheimbolanden teil. Außerdem verbringe ich manchmal zusammen mit meiner Frau Wanderurlaube in Edenkoben.

Haben Sie nicht Angst, beim Radfahren zu stürzen und damit Ihre Karriere als Musiker zu gefährden?

Ach wissen Sie, mir könnte auch eine Dachziegel auf den Kopf fallen. Das sehe ich ganz fatalistisch.

Haben Sie noch Kontakte zu Musikern aus ihrer Schulzeit?

Da fällt mir nur der Name meiner Mitschülerin Annelie Nestle ein, Gründungsmitglied des „Mandelring Quartetts“. Sie spielt heute bei den Duisburger Philharmonikern. Bei der gegenseitige Aushilfe mit den Kölnern läuft man sich manchmal über den Weg und spricht ein paar Worte.

Wie sind Sie zur Klarinette gekommen, und welchen Einfluss hatte das Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium auf Ihre musikalische Entwicklung?

Alles fing mit einem musikalischen Früherziehungskurs in der Grundschule in Hambach an, den ich als Bester abgeschlossen hatte. Danach frage mich mein Vater, ob ich Geige oder Klarinette lernen möchte. Ich war damals neun Jahre alt und entschied mich für die Klarinette, weil ich den Klang so schön fand. Mein erster Lehrer war Walter Endres vom Pfalztheater-Orchester in Kaiserslautern, dem ich sehr viel verdanke und mit dem ich heute noch Kontakt halte. Er hat mich nie gestriezt, sondern mir vor allem Spaß an der Musik vermittelt. Leider musste ich zu Beginn meines Musikstudiums dann meinen technischen Rückstand aufholen. Von prägendem Einfluss während meiner Schulzeit war natürlich das von Jörg Sebastian Schmidt geleitete Schulorchester. Unvergessen unsere CD-Einspielung der „Carmina Burana“ von Carl Orff. Ein weiteres Geschenk war der Leistungskurs Musik bei Herrn Schmidt. Vor der Oberstufe hatte ich Werner Dech als Musiklehrer. Bei einer Schulaufführung des Kegelstatt-Trios von Mozart musste ich kurzfristig für Ihn einspringen und seinen Klarinettenpart übernehmen. Es war eine tolle Kulturszene, die das KRG damals aufgebaut hatte.

Dauert es bei der Klarinette nicht besonders lange, bis man als jugendlicher Anfänger einen einigermaßen vernünftigen Ton produziert?

Bei mir hat das etwa ein Jahr gedauert, bis ein schöner Klang entstand. Auf einer Geige dauert das viel länger. Und das mit den Klappen und ihrer Erreichbarkeit hatte ich bereits vor meiner ersten Stunde abgeklärt.

Man hat so den Eindruck, Klarinettisten sind ihr ganzes Leben lang auf der Suche nach dem richtigen Mundstück. Ist das bei Ihnen genauso?O

h, es ist sehr schwierig, das mit ein paar Worten zu beschreiben. Man sucht eigentlich immer nach einem Klang, mit dem man die Musik, die man machen will, am besten ausdrücken kann. Das eine ist das Instrument, das andere ist das Blatt im Mundstück. Die Schwierigkeit liegt darin, eine Kombination aus diesen beiden Komponenten zu finden, mit der man zufrieden ist. Das hängt von dem jeweiligen Musikertyp ab. Ich habe meinen Frieden gefunden. Irgendwann muss auch mal gut sein. Es gibt ja im Leben noch andere Dinge außer dem Klarinettenspiel. Und was die Klarinette selbst betrifft, habe ich das große Glück, seit meinem Studium mit einem Klarinettenbauer befreundet zu sein. Er hat mir einen maßgeschneiderten Satz Klarinetten, also eine B- und eine A-Klarinette, aus dem aus Mittelamerika stammenden tiefroten Cocobolo-Holz angefertigt und sie mit vergoldeten Klappen versehen. Ich bin sehr zufrieden damit.

Wie würden Sie Ihr Klangideal beschreiben?

Rund und dunkel. Aber das ist subjektiv. Nach einem Konzert mit der Star-klarinettistin Sabine Meyer im BASF-Feierabendhaus hat sie mich persönlich empfangen und wir haben zusammen Sibelius gehört. Sie ist zu Recht die berühmteste Klarinettistin der Welt – unglaublich brillant. Aber ihr Klang gefällt mir nicht. Er ist mir zu hell. Seinerzeit wollte Karajan sie verpflichten. Aber das Orchester entschied sich genau aus diesem Grund dagegen. Zu ihrer CD-Einspielung der Stücke für Klarinette, Bratsche und Klavier von Max Bruch und Robert Schumann mit der bekannten Bratschistin Tabea Zimmermann habe ich ein sehr zwiespältiges Verhältnis. Da ziehe ich klanglich gesehen die Aufnahmen von weitaus weniger bekannten Klarinettisten vor.

Das Repertoire für Solo-Klarinette ist ja nicht gerade riesig. Gibt es einen Lieblingskomponisten?

Bei der Planung zu meiner ersten CD wurde ich gefragt, was ich neben dem berühmten Klarinettenquintett von Mozart spielen möchte. Ich entschied mich für Carl Maria von Weber. Er ist mein absoluter Lieblingskomponist, und das hat nichts mit der Klarinette zu tun. Die Oper „Der Freischütz“ zum Beispiel zählt zu meinen absoluten musikalischen Highlights.

Bläser gelten ja aktuell als besonders gefährlich. Sehen Sie das auch so?

Definitiv nicht. Bis auf die Flötisten, wo man auf der Kante bläst und entsprechend viel Aerosole freigesetzt werden, geht von den Bläsern keine größere Gefahr als von anderen Instrumenten aus. Wir blasen direkt in das Instrument herein und versprühen dabei keine Aerosole. Das beweisen wissenschaftliche Studien. Entsprechend ist bei Flötisten ein größeres Abstandhalten angesagt. Das WDR-Orchester hat eine gute Mischung gefunden, um sich selbst zu schützen und die Proben gefahrlos zu überstehen. Dazu zählt ein täglicher Schnelltest, dem sich jeder unterziehen muss und der kostenlos vom Orchester zur Verfügung gestellt wird.

Das klingt ja so, als ob trotz Lockdowns bei Ihnen in Köln fleißig geprobt und konzertiert würde ...

Wir machen seit letzten Sommer unseren Dienst, Kurzarbeit gibt es bei uns nicht. Und im März ist etwas für uns ganz Berührendes geschehen. Wir wollten endlich wieder auftreten und haben ein Konzept gefunden, das in Nordrhein-Westfalen einmalig war: Da die Abonnenten nicht zu uns kommen können, gehen wir zu ihnen, dachten wir uns und veranstalteten Kammermusikkonzerte in ihren privaten Gärten, Garagen et cetera. Unfassbar viele Abonnenten haben sich bei uns angemeldet. Ich bin mit einem Bläsertrio losgezogen. Wir gaben pro Tag zwei halbstündige Konzerte. Das war natürlich alleine von der Logistik her sehr aufwendig. Aber die Leute zeigten sich begeistert. Insgesamt veranstaltete das WDR-Orchester so 37 Konzerte mit vier bis fünf verschiedenen Formationen.

Zur Person: Dirk Schultheis

„Technische Brillanz verbindet sich hier vollendet mit romantischer Inbrunst und Empfindung“ urteilt das Klassik-Magazin „Rondo“ über den in Neustadt aufgewachsenen Klarinettisten Dirk Schultheis. Sein Abitur absolvierte der 1966 in Jugenheim an der Bergstraße geborene Künstler am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium. Danach studierte er in Karlsruhe bei Wolfgang Meyer, später in Basel und Detmold, wo er mit dem Konzertexamen abschloss. Als Solist konzertierte er mit zahlreichen renommierten Orchestern. Seit 1993 ist er Klarinettist im WDR-Rundfunkorchester Köln. 2004 folgte er einer Einladung der Berliner Philharmoniker unter Sir Simon Rattle. Er beherrscht außerdem das Bassetthorn und das Saxophon und widmet sich neben seiner Orchesterarbeit intensiv der Kammermusik. Zahlreiche CD-Aufnahmen dokumentieren die große Bandbreite seines Schaffens, allen voran seine vielbeachteten Einspielungen der Klarinettenquintette von Weber und Mozart.