Am Freitagnachmittag hat eine Taschendiebin einer 30-Jährigen Neustadterin den Geldbeutel geklaut und die Frau so um 200 Euro gebracht. Die 30-Jährige war in einem Geschäft in der Hauptstraße einkaufen und hatte ihre Handtasche samt Geldbeutel an ihrem Kinderwagen befestigt. In einem unbeobachteten Moment schnappte sich die Täterin, die eine weiße Mütze trug, den Geldbeutel machte sich davon.