Kurz abgelenkt und schon war’s passiert: Eine 18-jährige Fahrerin aus Meckenheim war am Dienstag gegen 8 Uhr einen Moment lang unkonzentriert und verlor in der Gartenstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug, so die Polizei. Sie kam von der Fahrbahn ab und beschädigte, neben ihrem eigenen Fahrzeug, eine Hauswand, ein Regenfallrohr und eine Straßenlaterne.