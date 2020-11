Wie jemanden ansprechen, der offenkundig unter psychischen Problemen leidet? Wie helfen, wenn jemand im persönlichen Umfeld Suizid-Gedanken äußert? Die Neustadter Psychologin Birgit Stetter bildet am Donnerstag, 10., und Freitag, 11. Dezember, Laien zu psychologischen Ersthelfern aus. Teilnehmen kann jeder, der Interesse hat, besondere Kenntnisse braucht es nicht. Der zweitägige Kurs dauert jeweils von 9 bis 16 Uhr und findet in der Unterkirche in Hambach statt. Die Kosten: 198 Euro. Der Link zur Anmeldung im Internet ist hier zu finden, die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt.