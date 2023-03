Die Naturschutzjugend (Naju) lädt alle Interessierten zu einer kostenfreien Fortbildung zum Thema „Lebensraum Bach“ ein. Unter der Leitung zweier Naju-Gruppenleiterinnen wird der Frage nach dem ökologischen Zustand eines Gewässers nachgegangen. Dazu werden Lebewesen im Bach gesucht. Anhand der Funde und der Gewässerstruktur wird der ökologische Wert des Gewässers bestimmt. Die Fortbildung ist am Samstag, 1. April, von 10 bis 14 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums. Der Anmeldeschluss ist am 18. März. Anmeldungen sind per E-Mail an info@naju-rlp.de möglich.