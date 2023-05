Die „Erste Mannheimer Schlagzeugnacht“ 1995 in der Alten Feuerwache war die Geburtsstunde des Ensembles „Mannheimer Schlagwerk“, das sich seitdem längst den Ruf eines international renommierten Spezialisten-Ensembles im Bereich der Perkussionsmusik erspielt hat. Am kommenden Dienstag ist das aus Studierenden der Schlagzeugklasse der Mannheimer Musikhochschule bestehende Ensemble mit seinem Gründer und Leiter Prof. Dennis Kuhn nun wieder einmal bei einem „Kurpfalzkonzert“ im Saalbau zu erleben – und bringt auch Gäste aus ganz anderen Instrumentalwelten mit.

Das Programm umfasst vor allem Werke zeitgenössischer Komponisten, darunter eine Uraufführung von Ensemble-Leiter Kuhn selbst: „Clockworks“, ein Stück für zwei Vibraphone und zwei Marimbaphone. Die Gäste aus den Streicherklassen von Dora Bratchkova und Francis Gouton steuern das Streichquartett Nr. 7 in fis-Moll op. 108 von Dmitri Schostakowitsch bei und wirken auch bei dem Stück „Dance me“ des Spaniers Mario Carro mit, einer Komposition für Marimbaphon und Streichquartett, die dem ganzen Konzertabend den Namen gab. Nach der Pause erklingt außerdem noch die Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug von Béla Bartók.

Termin

„Mannheimer Schlagwerk“, Dienstag, 23. Mai, 18 Uhr, im Neustadter Saalbau. Karten (7/4 Euro) unter www.ticket-regional.de, der Hotline 0651 9790777 oder bei Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen wie etwa Tabak Weiss und der Tourist-Info in Neustadt, der Tourist-Information in Maikammer oder Buchhandlung Frank in Bad Dürkheim.