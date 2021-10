Kammermusik, Sinfoniekonzert, Oper, Ballett – auch in der Saison 2021/2022 präsentieren Studierende der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim im Rahmen der Kurpfalzkonzerte eine große Programmvielfalt mit Werken von Klassik bis Moderne.

Auf hohem Niveau und mit großer Spielfreude beeindrucken die Studierenden hier mit ihrem Können. Unter der Leitung von Stefan Blunier präsentieren Studierende der Dirigierklasse am Dienstag, 9. November, um 18 Uhr im Saalbau Werke von Ludwig van Beethoven. Auf dem Programm des Abends stehen die Ouvertüre „König Stephan“ unter der Leitung von Sebastián Camaño, die große Ouvertüre zur Namensfeier unter der Leitung von Jasper Lecon, die Ouvertüre „Die Ruinen von Athen“ unter der Leitung von Jooyeon Shin, die Ouvertüre „Egmont“ unter der Leitung von Hyoeun Kim, die Ouvertüre „Coriolan“ unter der Leitung von Akaru Sumizawa, die Ouvertüre „Die Geschöpfe des Prometheus“ unter der Leitung von Gustav Kollmann und die Sinfonie Nr. 5 in c-Moll unter der Leitung von Stefan Blunier.

Internationale Engagements

Der 1964 in Bern geborene Dirigent Stefan Blunier studierte in seiner Heimatstadt und an der Folkwang Universität der Künste Essen Klavier, Horn, Komposition und Dirigieren. Nach Stationen in Mainz, Augsburg und Mannheim war er 2001 bis 2008 Generalmusikdirektor am Staatstheater Darmstadt. 2008 übernahm Blunier die Position des Generalmusikdirektors in Bonn und wurde gleichzeitig Chefdirigent des Beethoven Orchesters und der Oper Bonn. 2011 wurde sein Vertrag in Bonn bis zum Ende der Spielzeit 2015/2016 verlängert. Mit Beginn der Saison 2010/2011 ist Stefan Blunier für drei Jahre zum „Premier Chef Invité“ des Orchestre National de Belgique in Brüssel ernannt worden. Als Preisträger bei den internationalen Dirigierwettbewerben in Besançon und Malko in Kopenhagen begann Stefan Blunier früh mit einer regen Konzerttätigkeit. Unterdessen gastierte er bei über 100 Sinfonieorchestern in Europa, Südamerika und Asien. Dirigate übernahm er an den Opernhäusern in London, München, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, Stuttgart und Berlin sowie in Montpellier, Oslo, Zürich, Genf und Bern. Seit dem Herbstsemester 2017/18 ist Stefan Blunier Professor für Orchesterleitung Sinfonik an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim.

Das Sinfonieorchester der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim hat sich national und international einen Namen gemacht. Regelmäßig wird es zu Gastspielen außerhalb Mannheims eingeladen. Besondere Höhepunkte waren dabei die gefeierten Auftritte in der New Yorker Carnegie Hall und im Seoul Arts Center sowie die Zusammenarbeit mit den Partneruniversitäten Yale University und Seoul National University.

Info

Einlass: 17.15 Uhr, Beginn: 18 Uhr. Karten (7, ermäßigt 4 Euro) sind online unter www.ticket-regional.de und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen erhältlich. Der Kauf von Karten ist nur vorab möglich. Der Kauf von Online-Tickets ist nur für Personen mit 2G-Nachweis möglich. Karten für getestete Personen sind ausschließlich bei der Kulturabteilung Neustadt erhältlich. Für Fragen steht die Kulturabteilung telefonisch unter 06321 855-1404 oder per Mail unter kultur@neustadt.eu zur Verfügung.