Am kommenden Wochenende lädt der 1. Aquarien- und Terrarienverein Lachen-Speyerdorf zu den 59. Aquaristik Infotagen sowie der Kurpfälzer Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse. Geboten wird neben einer Ausstellung auch ein Flohmarkt und eine Tombola.

Wie vielfältig die Gestaltung von Aquarienlandschaften sein können, zeigen Vereinsmitglieder bei einer sogenannten Aquascaping-Ausstellung, die verschiedene Techniken des Unterwassergärtnerns aufzeigt. Bei der Zierfischbörse werden in rund 130 Aquarien die unterschiedlichsten Aquarienbewohner, darunter einige Raritäten, in zahlreichen Arten und Farben zu sehen sein. Beispielsweise werden Fische für Nanoaquarien, Labyrinthfische, Salmler, Barsche, Barben, Bärblinge, Schmerlen, Welse, Lebendgebärende, Reisfische, Garnelen, Schnecken und Wasserpflanzen zum Kauf oder Tausch angeboten.

Auf dem Flohmarkt können Besucher gebrauchte Fachbücher, Fachzeitschriften, Wurzeln, Steine und Aquarienzubehör entdecken. Ebenso können Interessierte sich über Neuheiten aller namhaften Zubehörhersteller informieren.

Einladung zum Fachsimpeln

Über die ganze Veranstaltung hinweg stehen erfahrene Züchter und Vereinsmitglieder bereit, um in Kontakt zu treten, Informationen auszutauschen oder einfach zu fachsimpeln. Bei einer Tombola winken allerlei Aquarienzubehör als Gewinn. Für Kinder wird eine Hüpfburg aufgestellt. Samstags ab 15.30 Uhr wird Fabian Salge einen Vortrag zum Thema „Südamerika für Anfänger: Französisch Guyana“ halten.

Börse und Infotage finden am Samstag, 5. Oktober, von 10-16 Uhr und am Sonntag, 6. Oktober, von 10 bis 15 Uhr, in die alte Turnhalle in die Karl-Ohler-Straße 23a statt. Der Eintritt ist frei, Parken ebenso. Nach dem Rundgang besteht wieder die Möglichkeit, sich mit warmen Essen, kalten Getränken, Kaffee und Kuchen zu stärken.

Mehr Informationen inklusive einer Liste der angebotenen Fische im Netz unter www.atv-neustadt.de oder telefonisch ab 18 Uhr unter 0176 84680486.